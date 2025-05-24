Женщина нашла своего любимого среди воинов, вернувшихся из плена

Женщина, которая ждала мужа из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украину в субботу, 24 мая, в рамках обмена военнопленными в формате "1000 на 1000" вернулись 307 защитников. Многие люди ждали своих родных с надеждой увидеть на обмене.

Об этом с места сообщают Новини.LIVE.

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Женщина, по имени Елена, нашла своего мужа среди военнопленных, которые вернулись в Украину сегодня в рамках обмена.

Известно, что боец воевал на Покровском направлении и пробыл в российской неволе шесть месяцев.

Напомним, корреспондентка Новини.LIVE пообщалась с отцом воина, который находится в российском плену два с половиной года.

А одна из женщин, которая пришла встречать пленных, рассказала о своем сыне. Он попал в российскую неволю 37 месяцев назад.