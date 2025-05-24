Во время обмена пленными 24 мая женщина узнала о гибели близкого человека

Защитники, которые вернулись из российского плена 24 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Близкие военных, которые до сих пор находятся в российской неволе, были на месте обмена пленных в субботу, 24 мая. Они спрашивали у бойцов о своих родных. Одна из женщин узнала, что близкий для нее человек погиб.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Трагическое известие

Женщина спросила у освобожденного из плена воина, не видел ли он ее близкого человека.

"Саша не успел уйти. Наших многих взяли в плен на точке, а остальные — отошли. Саша остался", — отметил воин.

Однако женщина сказала, что во время последнего обмена пленными ей рассказывали о близком человеке.

По словам защитника, Александр погиб.

Напомним, одна из женщин, которая ждала возвращения своего мужа из российского плена, наконец увидела его на обмене 24 мая.

А еще один освобожденный защитник рассказал, как РФ снимает фейковые материалы об условиях содержания в плену.