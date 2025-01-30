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Жахлива трагедія — Зеленський відреагував на удар по Сумах

30 січня 2025 10:06
Карина Приходько - Редактор
Обстрілу Сум 30 січня — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 30 січня завдали удару по багатоповерхівці у Сумах, що призвело до жертв. Коментуючи цю атаку, Президент України Володимир Зеленський закликав світ не припиняти тиснути на Росію.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram. 

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Зеленський розповів, що цієї ночі Росія вдарила по житловій багатоповерхівці ударним дроном. Внаслідок атаки загинуло чотири людини, ще дев'ятеро — отримали поранення, серед них є дитина.

За словами президента, на місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів та надається людям уся необхідна допомога. 

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", — наголосив глава держави. 

Нагадаємо, вночі 30 січня у Сумах пролунали потужні вибухи. На місце події негайно прибули рятувальні служби та медичні працівники. 

В ОВА повідомили, що росіяни вдарили ударним дроном. Рятувальники дістали з-під зруйнованих конструкцій будинку тіла двох загиблих. 

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