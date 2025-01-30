Обстріл Сум 30 січня — наслідки влучання в багатоповерхівку

Рятувальники несуть постраждалого. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч на 30 січня вдарили по багатоповерхівці у Сумах. Внаслідок атаки по місту є загиблі та постраждалі. Рятувальники працюють на місці удару.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Сумській області в четвер, 30 січня.

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Наслідки ворожого удару по Сумах

Як зазначили в ДСНС, наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару по Сумах. Станом на зараз відомо про дев'ятьох постраждалих. Крім того, з-під завалів дістали тіла двох людей — чоловіка й жінки.

Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

В ДСНС додали, що росіяни завдали удару по 10-поверховому житловому будинку. Внаслідок атаки зруйновано 9 квартир та 12 балконів.

"Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ДСНС про наслідки обстрілу Сум. Фото: скриншот

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці удару тривають. Для постраждалих розгорнули пункт незламності, їм надають всю необхідну допомогу.

Багатоповерхівка в Сумах, по якій завдали удару росіяни. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вибухи в Сумах пролунали в ніч на 30 січня. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Один з них влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Гучно також в цей час було й на Київщині — лунали вибухи. Як повідомила влада, у столиці збивали ворожі безпілотники.