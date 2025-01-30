Обстрел Сум 30 января — последствия попадания в многоэтажку

Из-за удара по дому в Сумах есть жертвы — видео последствий атаки
Россияне в ночь на 30 января ударили по многоэтажке в Сумах. В результате атаки по городу есть погибшие и пострадавшие. Спасатели работают на месте удара.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Сумской области в четверг, 30 января.
Последствия вражеского удара по Сумам
Как отметили в ГСЧС, сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского удара по Сумам. Известно о девяти пострадавших. Кроме того, из-под завалов достали тела двух людей — мужчины и женщины.
В ГСЧС добавили, что россияне нанесли удар по 10-этажному жилому дому. В результате атаки разрушены 9 квартир и 12 балконов.
"Чрезвычайникам удалось спасти 4 человека, среди них 1 ребенок, также эвакуированы 118 человек", — говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте удара продолжаются. Для пострадавших развернули пункт несокрушимости, им оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, взрывы в Сумах прогремели в ночь на 30 января. Россияне атаковали город ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажный жилой дом.
Громко также в это время было и на Киевщине — прогремели взрывы. Как сообщили власти, в столице сбивали вражеские беспилотники.
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