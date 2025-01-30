В результаті удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Сумах загинула людина

Наслідки атаки російських окупантів на багатоповерхівку у Сумах. Фото: Скриншот

Внаслідок ворожої атаки безпілотником-камікадзе типу "Шахід" у ніч на 30 січня зазнав руйнувань багатоповерховий житловий будинок у місті Суми. Зараз на місці подій працюють рятівники та медики, а місцева влада готується розгорнути штаб з ліквідації наслідків.

Про це у Telegram проінформував в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

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За його інформацією, внаслідок вибуху частково зруйновано конструкції будівлі. За попередніми даними, є загиблі серед мешканців будинку. На місце події негайно прибули рятувальні служби та медичні працівники.

Сумська обласна військова адміністрація підтвердила факт атаки і повідомила, що рятувальна операція триває. Зранку буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 09:10 у Києві пролунали потужні вибухи. Як відомо, це було пов'язано з роботою ППО по ворожих дронах.

Крім того, росіяни обстрілювали столицю і вночі 29 січня. Так, біля однієї зі станцій метрополітену було зафіксовано падіння уламків.