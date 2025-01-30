В результате удара дрона-камикадзе по жилому дому в Сумах погиб человек

Последствия атаки российских оккупантов на многоэтажку в Сумах. Фото: Скриншот

Вследствие вражеской атаки беспилотником-камикадзе типа "Шахид" в ночь на 30 января подвергся разрушениям многоэтажный жилой дом в городе Сумы. Сейчас на месте событий работают спасатели и медики, а местные власти готовятся развернуть штаб по ликвидации последствий.

Об этом в Telegram проинформировал и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

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По его информации, в результате взрыва частично разрушены конструкции здания. По предварительным данным, есть погибшие среди жильцов дома. На место происшествия немедленно прибыли спасательные службы и медицинские работники.

Сумская областная военная администрация подтвердила факт атаки и сообщила, что спасательная операция продолжается. Утром будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, в 09:10 в Киеве прогремели мощные взрывы. Как известно, это было связано с работой ПВО по вражеским дронам.

Кроме того, россияне обстреливали столицу и ночью 29 января. Так, возле одной из станций метрополитена было зафиксировано падение обломков.