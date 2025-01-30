В результате удара дрона-камикадзе по жилому дому в Сумах погиб человек

Оккупанты ударили по Сумах — дрон попал в многоэтажку
Вследствие вражеской атаки беспилотником-камикадзе типа "Шахид" в ночь на 30 января подвергся разрушениям многоэтажный жилой дом в городе Сумы. Сейчас на месте событий работают спасатели и медики, а местные власти готовятся развернуть штаб по ликвидации последствий.
Об этом в Telegram проинформировал и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
Каковы последствия удара оккупантов по Сумах
По его информации, в результате взрыва частично разрушены конструкции здания. По предварительным данным, есть погибшие среди жильцов дома. На место происшествия немедленно прибыли спасательные службы и медицинские работники.
Сумская областная военная администрация подтвердила факт атаки и сообщила, что спасательная операция продолжается. Утром будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, в 09:10 в Киеве прогремели мощные взрывы. Как известно, это было связано с работой ПВО по вражеским дронам.
Кроме того, россияне обстреливали столицу и ночью 29 января. Так, возле одной из станций метрополитена было зафиксировано падение обломков.
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