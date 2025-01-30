Обстрелы Сум 30 января — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские войска ночью 30 января нанесли удар по многоэтажке в Сумах, что привело к жертвам. Комментируя эту атаку, Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не прекращать давить на Россию.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Читайте также:

Реакция Зеленского на удар по Сумам

Зеленский рассказал, что этой ночью Россия ударила по жилой многоэтажке ударным дроном. В результате атаки погибло четыре человека, еще девять получили ранения, среди них есть ребенок.

По словам президента, на месте еще продолжаются спасательные работы, продолжается разбор завалов и оказывается людям вся необходимая помощь.

"Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не делал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ночью 30 января в Сумах прозвучали мощные взрывы. На место происшествия немедленно прибыли спасательные службы и медицинские работники.

В ОВА сообщили, что россияне ударили ударным дроном. Спасатели достали из-под разрушенных конструкций дома тела двух погибших.