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Удар по будинку в Сумах — в ОВА назвали кількість загиблих

30 січня 2025 08:46
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Сум 30 січня — скільки людей загинуло
Наслідки удару по будинку в Сумах. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вночі 30 січня вдарили дроном по багатоповерхівці у Сумах. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

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Обстріли Сум 30 січня

В ОВА розповіли, що станом на 08:00 внаслідок влучання "шахеду" у багатоповерховий житловий будинок у Сумах загинули чотири людини. Ще дев'ять отримали поранення різних ступенів, серед них є одна дитина. 

удар по Сумах 30 січня
Рятувальники розбирають завали у Сумах. Фото: ДСНС
обстріл Сум 30 січня
Наслідки удару по Сумах. Фото: ДСНС
атака на Суми 30 січня
Руйнування внаслідок удару по Сумах. Фото: ДСНС
обстріли Сум 30 січня
Рятувальники розбирають завали у Сумах. Фото: ДСНС

Водночас у ДСНС додали, що працюють на місці удару та дістали з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на п'ятому поверсі тіла ще двох загиблих.

Нагадаємо, вибухи у Сумах пролунали близько о 01:50. Росіяни випустили на місто ударні дрони. 

Незадовго рятувальники повідомили про загиблих та постраждалих і показали перше відео з місця влучання. 

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