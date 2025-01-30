Обстріл Сум 30 січня — скільки людей загинуло

Удар по будинку в Сумах — в ОВА назвали кількість загиблих
Російські війська вночі 30 січня вдарили дроном по багатоповерхівці у Сумах. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Обстріли Сум 30 січня
В ОВА розповіли, що станом на 08:00 внаслідок влучання "шахеду" у багатоповерховий житловий будинок у Сумах загинули чотири людини. Ще дев'ять отримали поранення різних ступенів, серед них є одна дитина.
Водночас у ДСНС додали, що працюють на місці удару та дістали з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на п'ятому поверсі тіла ще двох загиблих.
Нагадаємо, вибухи у Сумах пролунали близько о 01:50. Росіяни випустили на місто ударні дрони.
Незадовго рятувальники повідомили про загиблих та постраждалих і показали перше відео з місця влучання.
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