Обстріл Сум 30 січня — скільки людей загинуло

Наслідки удару по будинку в Сумах. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 30 січня вдарили дроном по багатоповерхівці у Сумах. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

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В ОВА розповіли, що станом на 08:00 внаслідок влучання "шахеду" у багатоповерховий житловий будинок у Сумах загинули чотири людини. Ще дев'ять отримали поранення різних ступенів, серед них є одна дитина.

Рятувальники розбирають завали у Сумах. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Сумах. Фото: ДСНС

Руйнування внаслідок удару по Сумах. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали у Сумах. Фото: ДСНС

Водночас у ДСНС додали, що працюють на місці удару та дістали з-під зруйнованих конструкцій житлового будинку на п'ятому поверсі тіла ще двох загиблих.

Нагадаємо, вибухи у Сумах пролунали близько о 01:50. Росіяни випустили на місто ударні дрони.

Незадовго рятувальники повідомили про загиблих та постраждалих і показали перше відео з місця влучання.