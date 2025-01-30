Обстрел Сум 30 января — сколько людей погибло

Удар по дому в Сумах — в ОВА назвали количество погибших
Российские войска ночью 30 января ударили дроном по многоэтажке в Сумах. В результате этого есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
Обстрелы Сум 30 января
В ОВА рассказали, что по состоянию на 08:00 в результате попадания "шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах погибли четыре человека. Еще девять получили ранения различной степени, среди них есть один ребенок.
В то же время в ГСЧС добавили, что работают на месте удара и достали из-под разрушенных конструкций жилого дома на пятом этаже тела еще двух погибших.
Напомним, взрывы в Сумах прогремели около 01:50. Россияне выпустили на город ударные дроны.
Несколько дней спустя спасатели сообщили о погибших и пострадавших и показали первое видео с места попадания.
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