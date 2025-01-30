Обстрел Сум 30 января — сколько людей погибло

Последствия удара по дому в Сумах. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью 30 января ударили дроном по многоэтажке в Сумах. В результате этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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В ОВА рассказали, что по состоянию на 08:00 в результате попадания "шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах погибли четыре человека. Еще девять получили ранения различной степени, среди них есть один ребенок.

Спасатели разбирают завалы в Сумах. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС

Разрушения в результате удара по Сумам. Фото: ГСЧС

Спасатели разбирают завалы в Сумах. Фото: ГСЧС

В то же время в ГСЧС добавили, что работают на месте удара и достали из-под разрушенных конструкций жилого дома на пятом этаже тела еще двух погибших.

Напомним, взрывы в Сумах прогремели около 01:50. Россияне выпустили на город ударные дроны.

Несколько дней спустя спасатели сообщили о погибших и пострадавших и показали первое видео с места попадания.