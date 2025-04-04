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Зеленський вручив нагороди воїнам та рідним полеглих бійців

4 квітня 2025 18:08
Ольга Антоновська - редактор
Зеленський вручив нагороди військовим та рідним полеглих бійців
Володимир Зеленський вручає нагороду військовослужбовцю. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців, які боронять українську землю. Також глава держави вручив посмертні нагороди рідним полеглих оборонців.

Про це Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 4 квітня.

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Глава держави відзначив нагородами, Хрестами бойових заслуг та орденами Золота Зірка захисників України. Також Зеленський передав ордени членам сімей Героїв, яких удостоїли цього звання посмертно.

"Українці завжди мають бути вдячні Героям цієї війни за збереження державності та незалежного права нашого народу жити на своїй землі. Кожен, хто б'ється. Кожен, хто працює на оборону та дійсно на державу, а не просто на себе. Кожен, хто допомагає. Я дякую вам! Дякую рідним наших воїнів за таких героїв, за таку силу. Ми обов'язково вистоїмо в цій війні. Ми обов'язково забезпечимо достойне життя для України", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, які нищать росіян на Курському напрямку.

Також ми повідомляли про те, що глава держави відвідав село Ягідне Чернігівської області. Сам там російські загарбники катували місцевих жителів.

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