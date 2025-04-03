Зеленський відвідав село Ягідне, де росіяни катували цивільних

Звільнення Чернігівщини — Зеленський побував на місці катувань РФ
Президент України Володимир Зеленський відвідав село Ягідне Чернігівської області, де російські загарбники катували місцевих жителів. Також глава держави побував у школі, в якій окупанти місяць утримували цивільних українців.
Про це лідер України повідомив у Telegram у четвер, 3 квітня.
Зеленський відвідав Чернігівщину й побував у місцях катувань
Сьогодні, 3 квітня, глава держави приїхав у село Ягідне на Чернігівщині й побував у школі, в якій російські окупанти силоміць утримували мешканців селища.
"Сьогодні на Чернігівщині. Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації. Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села", — повідомив Зеленський.
Також він зазначив, що це був один із найбільш цинічних російських злочинів під час повномасштабної війни — "злочин саме проти людей і всього людського й людяного".
За словами президента, зараз у Ягідному вже багато відбудовано, відновлено. Працюють і над меморіалізацією того, через що, на жаль, людям довелося пройти.
"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", — наголосив Зеленський.
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