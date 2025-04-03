Зеленський відвідав село Ягідне, де росіяни катували цивільних

Президент України Володимир Зеленський відвідує місця, де окупанти утримували українців на Чернігівщині. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський відвідав село Ягідне Чернігівської області, де російські загарбники катували місцевих жителів. Також глава держави побував у школі, в якій окупанти місяць утримували цивільних українців.

Про це лідер України повідомив у Telegram у четвер, 3 квітня.

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Сьогодні, 3 квітня, глава держави приїхав у село Ягідне на Чернігівщині й побував у школі, в якій російські окупанти силоміць утримували мешканців селища.

Місце на Чернігівщині, де окупанти утримували українців. Фото: Зеленський/Telegram

"Сьогодні на Чернігівщині. Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації. Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села", — повідомив Зеленський.

Зеленський відвідує Чернігівщину. Фото: Зеленський/Telegram

Також він зазначив, що це був один із найбільш цинічних російських злочинів під час повномасштабної війни — "злочин саме проти людей і всього людського й людяного".

За словами президента, зараз у Ягідному вже багато відбудовано, відновлено. Працюють і над меморіалізацією того, через що, на жаль, людям довелося пройти.

Зеленський відвідує Чернігівщину. Фото: Зеленський/Telegram

"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", — наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що українську журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували російські окупанти. На її тілі були ножові поранення.

Також ми інформували, що з початку 2025 року в Україні загинули більш ніж 400 мирних громадян.