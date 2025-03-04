Вікторія Рощина — вийшов фільм-розслідування про журналістку

Загибла українська журналістка Вікторія Рощина. Фото: Facebook

Вийшов фільм-розслідування про українську журналістку Вікторію Рощину, яка влітку 2023 року потрапила до російського полону та загинула там. Його презентувала агенція "Слідство.Інфо".

Про це повідомляє Divoche.Media.

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Редакторка-засновниця агенції Анна Бабінець розповіла, коли торік стало відомо, що Вікторія померла у російському агентстві, то "Слідство.Інфо" одразу почало радитися, як команда може розслідувати злочин, який скоїли росіяни.

"Наша головна редакторка Настя Станко, яка тривалий час працювала з Вікою, намагалася зʼясувати будь-які деталі. Вже за кілька днів ми вирішили, що, попри майже нульові шанси отримати щось із Росії, ми беремося за розслідування. Згодом виявилося, що інші медіа також працюють над темою, і ми обʼєднали зусилля", — додала редакторка.

За її словами, вдалося з'ясувати багато страшних речей, які довелося пережити Вікторії Рощиній. Так, колишня співкамерниця української журналістки розповіла, коли були допити, росіяни використовували електрострум. На тілі Вікторії вона бачила декілька рубців. Крім того, в неї була свіжа ножова рана.

"Знаю, що струмом катували не один раз. І вона не говорила скільки разів, але казала, що була вся синя", — поділилась жінка.

Відомо, що над розслідуванням агенція "Слідство.Інфо" працювала разом із міжнародною організацією "Репортери без кордонів", виданнями "Суспільне" і "Ґрати".

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула в російському полоні. Її готували обміну, але вона померла під час переведення з Таганрога до Москви.

На смерть журналістки відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Після цього в Україні відкрили провадження щодо смерті журналістки. Воно кваліфіковане як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.