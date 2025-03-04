Виктория Рощина — вышел фильм-расследование о журналистке

Погибшая украинская журналистка Виктория Рощина. Фото: Facebook

Вышел фильм-расследование об украинской журналистке Виктории Рощиной, которая летом 2023 года попала в российский плен и погибла там. Его представило агентство "Слідство.Інфо".

Об этом сообщает Divoche.Media.

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Редактор-основательница агентства Анна Бабинец рассказала, когда в прошлом году стало известно, что Виктория умерла в российском агентстве, то "Слідство.Інфо" сразу начало советоваться, как команда может расследовать преступление, которое совершили россияне.

"Наш главный редактор Настя Станко, которая долгое время работала с Викой, пыталась выяснить любые детали. Уже через несколько дней мы решили, что, несмотря на почти нулевые шансы получить что-то из России, мы беремся за расследование. Впоследствии оказалось, что другие медиа также работают над темой, и мы объединили усилия", — добавила редактор.

По ее словам, удалось выяснить много страшных вещей, которые пришлось пережить Виктории Рощиной. Так, бывшая сокамерница украинской журналистки рассказала, когда были допросы, россияне использовали электроток. На теле Виктории она видела несколько рубцов. Кроме того, у нее была свежая ножевая рана.

"Знаю, что током пытали не один раз. И она не говорила, сколько раз, но говорила, что была вся синяя", — поделилась женщина.

Известно, что над расследованием агентство "Слідство.Інфо" работало вместе с международной организацией "Репортеры без границ", изданиями "Суспільне" и "Ґрати".

Напомним, 10 октября стало известно, что Виктория Рощина погибла в российском плену. Ее готовили обмену, но она умерла во время перевода из Таганрога в Москву.

На смерть журналистки отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

После этого в Украине открыли производство по факту смерти журналистки. Оно квалифицировано как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.