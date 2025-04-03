Зеленский посетил село Ягодное, где россияне пытали гражданских

Президент Украины Владимир Зеленский посещает места, где оккупанты удерживали украинцев на Черниговщине. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ягодное Черниговской области, где российские захватчики пытали местных жителей. Также глава государства побывал в школе, в которой оккупанты месяц удерживали гражданских украинцев.

Об этом лидер Украины сообщил в Telegram в четверг, 3 апреля.

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Сегодня, 3 апреля, глава государства приехал в село Ягодное на Черниговщине и побывал в школе, в которой российские оккупанты силой удерживали жителей поселка.

Место на Черниговщине, где оккупанты удерживали украинцев, фото: Зеленский/Telegram

"Сегодня на Черниговщине. Приехал поддержать людей в Ягодном и сохранить память о том, что произошло здесь во время российской оккупации. Посетил школу, в которой россияне держали почти месяц всех жителей села", — сообщил Зеленский.

Зеленский посещает Черниговскую область. Фото: Зеленский/Telegram

Также он отметил, что это было одно из самых циничных российских преступлений во время полномасштабной войны — "преступление именно против людей и всего человеческого и человечного".

По словам президента, сейчас в Ягодном уже многое отстроено, восстановлено. Работают и над мемориализацией того, через что, к сожалению, людям пришлось пройти.

Зеленский посещает Черниговскую область. Фото: Зеленский/Telegram

"Никто из нас и никогда не забудет и не простит России то, что она сделала", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что украинскую журналистку Викторию Рощину жестоко пытали российские оккупанты. На ее теле были ножевые ранения.

Также мы информировали, что с начала 2025 года в Украине погибли более 400 мирных граждан.