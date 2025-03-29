Скільки цивільних загинули в Україні з початку року

Рятувальники ліквідовують пожежу та розбирають завали внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку 2025 року в Україні загинули понад 400 мирних громадян. Крім того, більш ніж дві тисячі отримали поранення.

Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, інформують Новини.LIVE.

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З початку року загинуло понад 400 цивільних українців

"Моє Управління підтвердило, що з початку року загинули 413 цивільних осіб, а понад 2000 отримали поранення", — розповів Тюрк. Також він зазначив, що лише за один тиждень у березні було вбито понад 30 цивільних осіб і ще 200 отримали поранення. За його словами, реальні цифри, ймовірно, ще вищі.

За даними комісара ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Управління ООН задокументувало загибель понад 12 700 цивільних осіб і понад 30 000 поранених. Знову ж таки, реальна кількість жертв майже напевно набагато вища.

Обстріли Росією цивільних об'єктів

За словами Верховного комісара, через три роки повномасштабної війни, Росія продовжує застосовувати зброю вибухової дії в густонаселених пунктах, спричиняючи неприйнятно високі втрати серед цивільних осіб, що суперечить міжнародному гуманітарному праву.

За даними Управління Верховного комісара ООН, російські ракети великої дальності, безпілотники та планерні авіабомби стали причиною 40% жертв цього року.

"Також викликає занепокоєння кількість загиблих серед цивільних осіб на тимчасово окупованій Росією території України. Зокрема, цього тижня повідомлялося про смерть шістьох осіб, серед яких троє журналістів, внаслідок українського ракетного удару в Луганській області", — зазначив Тюрк.

Жертви серед дітей внаслідок атак РФ

У доповіді, опублікованій моїм Управлінням комісара ООН 21 березня, міститься детальна інформація про страждання мільйонів українських дітей від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Управління підтвердило, що з початку повномасштабного вторгнення до кінця 2024 року було вбито близько 669 українських дітей, а 1 833 отримали поранення. Однак реальні цифри, ймовірно, значно вищі.

Фолькер Тюрк наголошує, що окрім смерті, поранень, що серйозно вплинули на життя, та психологічної травми, війна порушила навчання та медичні послуги для дітей. А також змусила понад 2,4 мільйона дітей покинути свої домівки.

На окупованій Російською Федерацією території України в доповіді наводяться тривожні факти про дітей, які стали жертвами серйозного насильства, включаючи позасудові страти. Управління ООН підтвердило, що у 2022 та 2023 роках було позасудово страчено п’ятьох хлопчиків та двох дівчаток.

Діти також піддавалися свавільним затриманням, катуванням і жорстокому поводженню, включаючи сексуальне насильство. Управління зафіксувало, що щонайменше 200 дітей було примусово переміщено в межах окупованої території або до Російської Федерації.

Страти українських військовополонених

Верховний комісар ООН з прав людини зазначив, що з серпня 2024 року кількість страт українських військових, захоплених Російською Федерацією, значно зросла. Управління підтвердило достовірність 27 випадків таких страт, внаслідок яких загинуло 84 солдати.

Фолькер Тюрк наголосив, що військовополонені та цивільні особи, які перебувають під контролем РФ, знаходяться у жахливих умовах. Управління ООН продовжує отримувати численні повідомлення про широко поширені та систематичні катування і жорстоке поводження, включаючи сексуальне насильство.

"Також мене тривожить політика кримінального переслідування українських військових, захоплених на території РФ, цитую, за "терористичну діяльність". Моє Управління зафіксувало десятки випадків таких вироків, за якими українських військовополонених засудили до 15-17 років позбавлення волі", — зауважив Тюрк.

Нагадаємо, що нещодавно глава держави Володимир Зеленський заявив, що Організація Обʼєднаних Націй не може гарантувати безпеку Україні.

Крім того, раніше ми повідомляли, що Представництво Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні надасть виплати українцям, які після виїзду з небезпечних регіонів повернуться додому. Така грошова допомога буде доступна для жителів Херсонщини.