Сколько гражданских погибли в Украине с начала года

Спасатели ликвидируют пожар и разбирают завалы в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала 2025 года в Украине погибли более 400 мирных граждан. Кроме того, более чем две тысячи получили ранения.

Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, информируют Новини.LIVE.

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С начала года погибло более 400 гражданских украинцев

"Мое Управление подтвердило, что с начала года погибли 413 гражданских лиц, а более 2000 получили ранения", — рассказал Тюрк. Также он отметил, что только за одну неделю в марте было убито более 30 гражданских лиц и еще 200 получили ранения. По его словам, реальные цифры, вероятно, еще выше.

По данным комиссара ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Управление ООН задокументировало гибель более 12 700 гражданских лиц и более 30 000 раненых. Опять же, реальное количество жертв почти наверняка намного выше.

Обстрелы Россией гражданских объектов

По словам Верховного комиссара, спустя три года полномасштабной войны, Россия продолжает применять оружие взрывного действия в густонаселенных пунктах, вызывая неприемлемо высокие потери среди гражданских лиц, что противоречит международному гуманитарному праву.

По данным Управления Верховного комиссара ООН, российские ракеты большой дальности, беспилотники и планерные авиабомбы стали причиной 40% жертв в этом году.

"Также вызывает беспокойство количество погибших среди гражданских лиц на временно оккупированной Россией территории Украины. В частности, на этой неделе сообщалось о смерти шести человек, среди которых трое журналистов, в результате украинского ракетного удара в Луганской области", — отметил Тюрк.

Жертвы среди детей в результате атак РФ

В докладе, опубликованном моим Управлением комиссара ООН 21 марта, содержится подробная информация о страданиях миллионов украинских детей от начала полномасштабного вторжения России.

Управление подтвердило, что с начала полномасштабного вторжения до конца 2024 года было убито около 669 украинских детей, а 1 833 получили ранения. Однако реальные цифры, вероятно, значительно выше.

Фолькер Тюрк отмечает, что кроме смерти, ранений, серьезно повлиявших на жизнь, и психологической травмы, война нарушила обучение и медицинские услуги для детей. А также заставила более 2,4 миллиона детей покинуть свои дома.

На оккупированной Российской Федерацией территории Украины в докладе приводятся тревожные факты о детях, которые стали жертвами серьезного насилия, включая внесудебные казни. Управление ООН подтвердило, что в 2022 и 2023 годах были внесудебно казнены пять мальчиков и две девочки.

Дети также подвергались произвольным задержаниям, пыткам и жестокому обращению, включая сексуальное насилие. Управление зафиксировало, что по меньшей мере 200 детей были принудительно перемещены в пределах оккупированной территории или в Российскую Федерацию.

Казни украинских военнопленных

Верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что с августа 2024 года количество казней украинских военных, захваченных Российской Федерацией, значительно возросло. Управление подтвердило достоверность 27 случаев таких казней, в результате которых погибло 84 солдата.

Фолькер Тюрк отметил, что военнопленные и гражданские лица, находящиеся под контролем РФ, находятся в ужасных условиях. Управление ООН продолжает получать многочисленные сообщения о широко распространенных и систематических пытках и жестоком обращении, включая сексуальное насилие.

"Также меня тревожит политика уголовного преследования украинских военных, захваченных на территории РФ, цитирую, за "террористическую деятельность". Мое Управление зафиксировало десятки случаев таких приговоров, по которым украинских военнопленных приговорили к 15-17 годам лишения свободы", — отметил Тюрк.

Напомним, что недавно глава государства Владимир Зеленский заявил, что Организация Объединенных Наций не может гарантировать безопасность Украине.

Кроме того, ранее мы сообщали, что Представительство Всемирной продовольственной программы ООН в Украине предоставит выплаты украинцам, которые после выезда из опасных регионов вернутся домой. Такая денежная помощь будет доступна для жителей Херсонщины.