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Який термін відпусток має бути у бійців ЗСУ — думка військового

4 квітня 2025 00:07
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Який термін, на думку бійця ЗСУ повинні мати відпустки для військових і як часто
Стомлені бійці ЗСУ в окопі на передовій. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На фронті накопичилась втома у бійців ЗСУ через не упорядкування відпусток. В цій ситуації старший сержант 61-го окремого батальйону ТрО Геннадій Кушнарьов бачить вихід у додаткових відпустках для тих, хто "на нулі".

Про це військовий заявив в етері програми Ранок.LIVE.

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За словами Кушнарьова, треба давати три місяці відпочинку для тих, хто відслужив півтора року в ЗСУ. А для тих, хто постійно знаходиться на передовій такі відпустки треба давати кожні три місяці.

"Я думаю, що після цього терміну більшість повернулась би назад до служби з новими силами, з новою мотивацією", — сказав боєць.

Кушнарьов зазначив, що військові зараз виснажені й багато хто просто мріє про можливість на кілька тижнів повернутися до родини.

Раніше повідомлялось про заяву нардепа Федора Веніславського, який вважає, що загроза нового наступу Росії на північному напрямку залишається актуальною. За його словами, окупанти не відмовилися від планів повної окупації території України.

Нагадаємо, нещодавно генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, що хочуть російські війська зробити з Сумською областю. 

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