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Какой срок отпусков должен быть у бойцов ВСУ — мнение военного

4 апреля 2025 00:07
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Какой срок, по мнению бойца ВСУ должны иметь отпуска для военных и как часто
Уставшие бойцы ВСУ в окопе на передовой. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На фронте накопилась усталость у бойцов ВСУ из-за не упорядочения отпусков. В этой ситуации старший сержант 61-го отдельного батальона ТрО Геннадий Кушнарев видит выход в дополнительных отпусках для тех, кто "на нуле".

Об этом военный заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

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По словам Кушнарева, надо давать три месяца отдыха для тех, кто отслужил полтора года в ВСУ. А для тех, кто постоянно находится на передовой такие отпуска надо давать каждые три месяца.

"Я думаю, что после этого срока большинство вернулось бы обратно к службе с новыми силами, с новой мотивацией", — сказал боец.

Кушнарев отметил, что военные сейчас истощены и многие просто мечтают о возможности на несколько недель вернуться к семье.

Ранее сообщалось о заявлении нардепа Федора Вениславского, который считает, что угроза нового наступления России на северном направлении остается актуальной. По его словам, оккупанты не отказались от планов полной оккупации территории Украины.

Напомним, недавно генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, что хотят российские войска сделать с Сумской областью.

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