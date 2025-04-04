Зеленский вручил награды военным и родным павших бойцов

Владимир Зеленский вручает награду военнослужащему. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отметил военнослужащих, которые защищают украинскую землю. Также глава государства вручил посмертные награды родным павших защитников.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 4 апреля.

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Глава государства отметил наградами, Крестами боевых заслуг и орденами Золотая Звезда защитников Украины. Также Зеленский передал ордена членам семей Героев, которых удостоили этого звания посмертно.

"Украинцы всегда должны быть благодарны Героям этой войны за сохранение государственности и независимого права нашего народа жить на своей земле. Каждый, кто бьется. Каждый, кто работает на оборону и действительно на государство, а не просто на себя. Каждый, кто помогает. Я благодарю вас! Спасибо родным наших воинов за таких героев, за такую силу. Мы обязательно выстоим в этой войне. Мы обязательно обеспечим достойную жизнь для Украины", — отметил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим, которые уничтожают россиян на Курском направлении.

Также мы сообщали о том, что глава государства посетил село Ягодное Черниговской области. Именно там российские захватчики пытали местных жителей.