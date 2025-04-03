Операція на Курщині — Зеленський нагородив військових

Володимир Зеленський вручає нагороду військовослужбовцю. Фото: Офіс Президента

Українські військові продовжують обороняти Сумську та Харківську області. Захисники нищать ворога ще на підступах до української землі.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський у четвер, 3 квітня.

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Під час візиту на Сумщину український лідер заслухав доповідь про ситуацію на Курському напрямку. Також Володимир Зеленський вручив нагороди захисникам, які воюють на цій ділянці фронту.

"Вдячний усім підрозділам за стійкість, за місяці витримки та один із найважливіших українських результатів за час цієї війни — Курську операцію", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський зустрівся з військовими. Фото: ОП

Президент України вручає нагороду військовому. Фото: ОП

Глава держави нагороджує військового. Фото: ОП

Нагадаємо, раніше український Президент з візитом прибув у Чернігівську область. Він відвідав село, яке постраждало під час російської окупації.

Також Володимир Зеленський зустрівся з керівниками територіальних громад Чернігівщини. Під час розмови йшлося про припинення бойових дій в Україні та ситуацію в регіоні.