Операция в Курской области — Зеленский наградил военных

Владимир Зеленский вручает награду военнослужащему. Фото: Офис Президента

Украинские военные продолжают оборонять Сумскую и Харьковскую области. Защитники уничтожают врага еще на подступах к украинской земле.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в четверг, 3 апреля.

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Во время визита в Сумскую область украинский лидер заслушал доклад о ситуации на Курском направлении. Также Владимир Зеленский вручил награды защитникам, которые воюют на этом участке фронта.

"Благодарен всем подразделениям за стойкость, за месяцы выдержки и один из важнейших украинских результатов за время этой войны — Курскую операцию", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский встретился с военными. Фото: ОП

Президент Украины вручает награду военному. Фото: ОП

Глава государства награждает военного. Фото: ОП

Напомним, ранее украинский президент с визитом прибыл в Черниговскую область. Он посетил село, которое пострадало во время российской оккупации.

Также Владимир Зеленский встретился с руководителями территориальных громад Черниговщины. Во время разговора речь шла о прекращении боевых действий в Украине и ситуации в регионе.