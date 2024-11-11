Обстріл Кривого Рогу 11 листопада — Зеленський відреагував на черговий російський удар

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україні потрібна посилена військова допомога для захисту від російського терору. Все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями окупантів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в понеділок, 11 листопада.

Читайте також:

Реакція Зеленського на удар по Кривому Рогу

Зеленський повідомив, що російські військові вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів.

"Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку", — йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що подібні атаки з боку Росії стали систематичними, а такі дії країни-агресорки демонструють справжні наміри — прагнення продовжити війну.

"Кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями. Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію", — наголосив глава держави.

Український лідер зазначив, що Україні потрібна посилена військова допомога для захисту від російського терору.

"Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, російські війська зранку 11 листопада завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки у будинку зруйновано п'ять поверхів.

Згодом в ОВА повідомили, що через обстріл постраждало восьмеро людей. Трьох осіб госпіталізували до лікарні, серед них — дитина.