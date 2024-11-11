Обстрел Кривого Рога 11 ноября — Зеленский отреагировал на очередной российский удар

Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Кривом Роге
Украине необходима усиленная военная помощь для защиты от российского террора. Все больше гражданских объектов становятся мишенями оккупантов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 11 ноября.
Реакция Зеленского на удар по Кривому Рогу
Зеленский сообщил, что российские военные ударили по многоэтажке в Кривом Роге ракетой. Уничтожены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.
"Продолжается аварийно-спасательная операция, делается максимум для спасения", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что подобные атаки со стороны России стали систематическими, а такие действия страны-агрессорки демонстрируют истинные намерения — стремление продолжить войну.
"Каждый день, каждую ночь Россия совершает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России о дипломатии", — подчеркнул глава государства.
Украинский лидер отметил, что Украине необходима усиленная военная помощь для защиты от российского террора.
"Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и большей поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и усиленной поддержки Украины у России нет мотива искать мир, она будет искать только новые мишени", — подытожил Зеленский.
Напомним, российские войска утром 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. В результате вражеской атаки в доме разрушены пять этажей.
Впоследствии в ОВА сообщили, что из-за обстрелов пострадали восемь человек. Трех человек госпитализировали в больницу, среди них — ребенок.
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