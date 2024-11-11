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Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Кривом Роге

11 ноября 2024 12:48
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Кривого Рога 11 ноября — Зеленский отреагировал на очередной российский удар
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украине необходима усиленная военная помощь для защиты от российского террора. Все больше гражданских объектов становятся мишенями оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 11 ноября.

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Зеленский сообщил, что российские военные ударили по многоэтажке в Кривом Роге ракетой. Уничтожены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.

"Продолжается аварийно-спасательная операция, делается максимум для спасения", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что подобные атаки со стороны России стали систематическими, а такие действия страны-агрессорки демонстрируют истинные намерения — стремление продолжить войну.

"Каждый день, каждую ночь Россия совершает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России о дипломатии", — подчеркнул глава государства.

Украинский лидер отметил, что Украине необходима усиленная военная помощь для защиты от российского террора.

"Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и большей поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и усиленной поддержки Украины у России нет мотива искать мир, она будет искать только новые мишени", — подытожил Зеленский.

Напомним, российские войска утром 11 ноября нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге. В результате вражеской атаки в доме разрушены пять этажей.

Впоследствии в ОВА сообщили, что из-за обстрелов пострадали восемь человек. Трех человек госпитализировали в больницу, среди них — ребенок.

Владимир Зеленский многоэтажка обстрелы ракетный удар война в Украине Кривой Рог

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