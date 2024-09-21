Зеленський відзначив українських воїнів за влучні удари по російських арсеналах

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів за влучність на території Росії. За його словами, це те, що змінює ситуацію принципово.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у суботу, 21 вересня.

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Глава держави зазначив, що є чергове ураження арсеналу в Росії. Він був важливий для окупантів.

"Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, — дякую вам! Збройні Сили України, Служба безпеки України і всі, хто залучався, — молодці!" — наголосив Зеленський.

За його словами, також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських загарбників. Йдеться про сховища ворожих тактичних ракет та керованих авіабомб — усе те, що РФ використовує для терору проти українських міст, позицій.

"І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї — без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу", — додав український лідер.

Нагадаємо, у Росії внаслідок влучання палав один з найбільших військових складів. На ньому зберігалися ракети та снаряди, які державі-агресору передала Північна Корея.

Також Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.