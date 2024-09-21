Зеленский отметил украинских воинов за точные удары по российским арсеналам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов за меткость на территории России. По его словам, это то, что меняет ситуацию принципиально.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в субботу, 21 сентября.

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Глава государства отметил, что есть очередное поражение арсенала в России. Он был важен для оккупантов.

"Все наши воины Сил обороны и безопасности Украины, которые были задействованы, — спасибо вам! Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины и все, кто привлекался, — молодцы!" — подчеркнул Зеленский.

По его словам, также есть хорошая работа СБУ по еще одному арсеналу российских захватчиков. Речь идет о хранилищах вражеских тактических ракет и управляемых авиабомб — все, что РФ использует для террора против украинских городов, позиций.

"И я хочу подчеркнуть: мы это делаем благодаря нашим возможностям, нашему оружию — без тех средств, которые могут предоставить партнеры и которые могут значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала", — добавил украинский лидер.

Напомним, в России в результате попадания пылал один из крупнейших военных складов. На нем хранились ракеты и снаряды, которые государству-агрессору передала Северная Корея.

Также Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.