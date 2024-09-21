У День захисників і захисниць 1 жовтня Зеленський закликав вшанувати загиблих бійців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні 1 жовтня відзначатимуть День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський закликав громадян вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання.

Про це український лідер написав у Telegram у суботу, 21 вересня.

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Глава держави наголосив, що 1 жовтня о 09:00 загальнонаціональна хвилина мовчання.

"Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, "План перемоги", який Зеленський має представити американському лідеру Джо Байдену, передбачає запрошення України до вступу в НАТО. Також Сполучені Штати будуть зобов'язані постійно допомагати Україні сучасною зброєю.

Також Зеленський прокоментував інформацію у ЗМІ про загибель на фронті 80 тисяч українських військових. Такі дані оприлюднило видання The Wall Street Journal.