У День захисників і захисниць 1 жовтня Зеленський закликав вшанувати загиблих бійців

Зеленський закликав українців вшанувати полеглих захисників хвилиною мовчання 1 жовтня
В Україні 1 жовтня відзначатимуть День захисників і захисниць. Президент Володимир Зеленський закликав громадян вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання.
Про це український лідер написав у Telegram у суботу, 21 вересня.
День захисників і захисниць України
Глава держави наголосив, що 1 жовтня о 09:00 загальнонаціональна хвилина мовчання.
"Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, "План перемоги", який Зеленський має представити американському лідеру Джо Байдену, передбачає запрошення України до вступу в НАТО. Також Сполучені Штати будуть зобов'язані постійно допомагати Україні сучасною зброєю.
Також Зеленський прокоментував інформацію у ЗМІ про загибель на фронті 80 тисяч українських військових. Такі дані оприлюднило видання The Wall Street Journal.
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