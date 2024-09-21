В День защитников и защитниц 1 октября Зеленский призвал почтить погибших бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине 1 октября будут отмечать День защитников и защитниц. Президент Владимир Зеленский призвал граждан почтить павших воинов минутой молчания.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Глава государства подчеркнул, что 1 октября в 9:00 общенациональная минута молчания.

"Наш долг — почтить всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свою жизнь, защищая независимость нашего государства", — отметил Зеленский.

Напомним, "План победы", который Зеленский должен представить американскому лидеру Джо Байдену, предусматривает приглашение Украины к вступлению в НАТО. Соединенные Штаты также обязаны постоянно помогать Украине современным оружием.

Также Зеленский прокомментировал информацию в СМИ о гибели на фронте 80 тысяч украинских военных. Такие данные обнародовало издание The Wall Street Journal.