Війна в Україні — яка тактика РФ на Покровському напрямку

Зеленський розкрив тактику росіян на Покровському напрямку
Сили оборони продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Окупанти малими групами намагаються штурмувати позиції наших захисників.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 20 липня.
Ситуація на фронті 20 липня
Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На Покровському та інших напрямках тактика ворога залишається незмінною: росіяни намагаються малими групами захоплювати нові позиції. За словами президента, українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність росіян.
Крім того, Зеленський і Сирський обговорили ситуацію у прикордонних районах Сумщини. Глава держави подякував усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначив 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини — 225 окремий штурмовий полк та 80 окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду.
Головком також доповів президенту щодо українських далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Зазначається, що російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни.
"Також головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", — наголосив український лідер.
Нагадаємо, 6 липня аналітики ISW повідомляли, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Ще однією їхньою метою є обхід укріпленої лінії Сил оборони в Донецькій області.
Водночас 18 липня Сирський повідомив про знищення російських диверсантів, які намагалися прорватися в Покровськ. За його словами, спроби ворога захопити місто залишаються безрезультатними.
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