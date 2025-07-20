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Головна Армія Зеленський розкрив тактику росіян на Покровському напрямку

Зеленський розкрив тактику росіян на Покровському напрямку

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 16:17
Війна в Україні — яка тактика РФ на Покровському напрямку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сили оборони продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Окупанти малими групами намагаються штурмувати позиції наших захисників.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 20 липня. 

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Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На Покровському та інших напрямках тактика ворога залишається незмінною: росіяни намагаються малими групами захоплювати нові позиції. За словами президента, українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність росіян.

Крім того, Зеленський і Сирський обговорили ситуацію у прикордонних районах Сумщини. Глава держави подякував усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначив 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини — 225 окремий штурмовий полк та 80 окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. 

Головком також доповів президенту щодо українських далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Зазначається, що російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни.

"Також головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", — наголосив український лідер.

Ситуація на фронті 20 липня
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 6 липня аналітики ISW повідомляли, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Ще однією їхньою метою є обхід укріпленої лінії Сил оборони в Донецькій області.

Водночас 18 липня Сирський повідомив про знищення російських диверсантів, які намагалися прорватися в Покровськ. За його словами, спроби ворога захопити місто залишаються безрезультатними.

Володимир Зеленський Сумська область війна в Україні Олександр Сирський фронт Покровськ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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