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Главная Армия Зеленский раскрыл тактику россиян на Покровском направлении

Зеленский раскрыл тактику россиян на Покровском направлении

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 16:17
Война в Украине — какая тактика РФ на Покровском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Силы обороны продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях. Оккупанты малыми группами пытаются штурмовать позиции наших защитников.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 20 июля.

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Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На Покровском и других направлениях тактика врага остается неизменной: россияне пытаются малыми группами захватывать новые позиции. По словам президента, украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность россиян. 

Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили ситуацию в приграничных районах Сумской области. Глава государства поблагодарил все привлеченные подразделения за полное выполнение поставленных задач. Особенно отметил 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины — 225 отдельный штурмовой полк и 80 отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду.

Главком также доложил президенту об украинских дальнобойных ударах, в частности частоты и эффективности дипстрайков. Отмечается, что российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны.

"Также главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают на днях все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов. Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", — подчеркнул украинский лидер.

Ситуація на фронті 20 липня
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 6 июля аналитики ISW сообщали, что россияне пытаются окружить Покровск. Еще одной их целью является обход укрепленной линии Сил обороны в Донецкой области.

В то же время 18 июля Сырский сообщил об уничтожении российских диверсантов, которые пытались прорваться в Покровск. По его словам, попытки врага захватить город остаются безрезультатными.

Владимир Зеленский Сумская область война в Украине Александр Сырский фронт Покровск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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