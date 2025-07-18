ЗСУ ліквідували російську ДРГ під Покровськом - Сирський

Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про знищення російських диверсантів. Окупанти намагалися прорватися в Покровськ Донецької області.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у п'ятницю, 18 липня.

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Сирський детально розповів про хід бойових дій на ключових напрямках — Покровському та Новопавлівському.

Зокрема, на цих ділянках українські воїни мужньо тримають оборону, успішно стримуючи посилений натиск ворога. Противник застосовує тактику малих піхотних груп, однак його спроби захопити Покровськ залишаються безрезультатними.

"Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону", — написав Сирський.

Разом із Міністром оборони Сирський доповідав про нагальні потреби Збройних Сил у нових зразках озброєння, військової техніки та засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по позиціях ворога. Ці заходи спрямовані на посилення боєздатності українського війська і підвищення ефективності протидії окупаційним силам.

Особливо відзначено бойову діяльність низки підрозділів:

на Північнослобожанському напрямку — 225-й окремий штурмовий полк та 95-та десантно-штурмова бригада;

на Куп’янському напрямку — 3-тя штурмова бригада;

на Добропільському напрямку — 82-га десантно-штурмова бригада, 1-й та 210-й окремі штурмові полки, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії;

на Покровському напрямку — підрозділи Сил спеціальних операцій та 59-та штурмова бригада Сил безпілотних систем;

на Новопавлівському напрямку — 5-та штурмова бригада та підрозділи 225-го окремого штурмового полку.

"Працюємо далі, плече до плеча", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, що в ISW повідомили, що російські війська мають намір у найближчі місяці завершити оточення міста Покровськ. Одночасно вони прагнуть обійти потужну оборонну лінію українських військ на Донеччині, щоб послабити стійкість наших захисників і відкрити шлях для подальшого наступу.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що боїв із росіянами у Дніпропетровській області немає. Щоправда, бойові зіткнення відбуваються неподалік регіону.