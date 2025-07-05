Бої у Дніпропетровській області — у ЗСУ спростували фейки РФ

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

У Дніпропетровській області боїв з російськими окупантами не відбувається. Однак бойові зіткнення відбуваються досить близько до регіону.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація у Дніпропетровській області

"В Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області", — розповів Трегубов.

За його словами, з цього приводу є багато запитань, але Росія хоче перебільшити реальну ситуацію та робить подібні "вкиди" в український інформаційний простір.

Крім того, речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що окупанти з усіх сил намагаються прорватися на Покровському напрямку і тиснуть в напрямку адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Віктор Трегубов також зазначив, що активні штурми ворога тривають на Лиманському напрямку. Також РФ збільшила тиск на Куп'янському напрямку та в районі міста Вовчанськ. Регулярні атаки продовжуються і на Краматорському та Сіверському напрямку. Крім того, важкі бої тривають і в Торецьку.

Також з'явились два нові активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямках. За словами військового, саме там відбувається російська літня кампанія.

Нагадаємо, 1 липня у Генштабі повідомили, що росіяни хочуть прорвати оборону на фронті. Найактивніші бойові дії відбувалися на сході та півдні країни.

Також у ЗСУ вперше показали на картах просування РФ на Сумщині. Там видно, які території опинилися під контролем ворога та на яких напрямках він продовжує наступ.