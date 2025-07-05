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Головна Армія У ЗСУ відповіли, чи точаться бої у Дніпропетровській області

У ЗСУ відповіли, чи точаться бої у Дніпропетровській області

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 20:33
Бої у Дніпропетровській області — у ЗСУ спростували фейки РФ
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

У Дніпропетровській області боїв з російськими окупантами не відбувається. Однак бойові зіткнення відбуваються досить близько до регіону.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону

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Яка ситуація у Дніпропетровській області

"В Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області", — розповів Трегубов. 

За його словами, з цього приводу є багато запитань, але Росія хоче перебільшити реальну ситуацію та робить подібні "вкиди" в український інформаційний простір. 

Крім того, речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що окупанти з усіх сил намагаються прорватися на Покровському напрямку і тиснуть в напрямку адміністративних кордонів Дніпропетровської області. 

Віктор Трегубов також зазначив, що активні штурми ворога тривають на Лиманському напрямку. Також РФ збільшила тиск на Куп'янському напрямку та в районі міста Вовчанськ. Регулярні атаки продовжуються і на Краматорському та Сіверському напрямку. Крім того, важкі бої тривають і в Торецьку. 

Також з'явились два нові активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямках. За словами військового, саме там відбувається російська літня кампанія. 

Нагадаємо, 1 липня у Генштабі повідомили, що росіяни хочуть прорвати оборону на фронті. Найактивніші бойові дії відбувалися на сході та півдні країни.

Також у ЗСУ вперше показали на картах просування РФ на Сумщині. Там видно, які території опинилися під контролем ворога та на яких напрямках він продовжує наступ.

ЗСУ Дніпропетровська область війна в Україні Росія бій фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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