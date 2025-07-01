Ситуація на фронті 1 липня — нове зведення Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1224-та доба повномасштабної війни. Попри масовані атаки, українські Сили оборони продовжують успішно стримувати наступальні дії противника на всіх напрямках фронту, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

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Скільки штурмів відбулося на фронті за добу

Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Окупанти здійснили один ракетний удар, випустивши чотири ракети, та провели 51 авіаудар, застосувавши 79 керованих авіабомб. Загалом ворог здійснив 5304 обстріли, з яких 107 — з реактивних систем залпового вогню, і залучив 3776 дронів-камікадзе.

Де тривають найбільші бої на фронті

Найактивніші бойові дії відбувалися на сході та півдні країни. На Покровському напрямку українські оборонці зупинили 41 штурм противника в районах численних населених пунктів, зокрема Мирнограду, Променю, Володимирівки та Лисівки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку росіяни атакували 19 разів, намагаючись прорвати оборону поблизу Білогорівки, Нового Миру та Рідкодуба.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках ворог здійснив 17 атак, провів 18 авіаударів і 323 артобстріли, серед яких 16 — з РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку було зафіксовано 10 спроб прориву поблизу Вовчанська та навколишніх сіл.

Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

По чотири атаки зафіксовано на Куп’янському та Сіверському напрямках. На Краматорському й Торецькому напрямках противник атакував по шість разів.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Піддубного, Комара, Шевченка та інших населених пунктів. Поодинокі штурмові дії були зафіксовані на Гуляйпільському, Оріхівському й Придніпровському напрямках.

Окупанти також завдали авіаударів по територіях Донецької та Запорізької областей — по населених пунктах Миролюбівка, Мирноград, Новопіль, Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка та інших.

Як ЗСУ атакували російські війська впродовж доби

У відповідь українські авіація, артилерія та ракетні війська завдали ударів по місцях скупчення особового складу й техніки, знищили один пункт управління та дві артсистеми ворога.

Загальні втрати ворога за добу становлять приблизно 970 осіб. ЗСУ також знищили три ворожі танки, шість ББМ, 36 артилерійських систем, 144 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, воїни ЗСУ полонили двох африканців на Сіверському напрямку, яких Росія заманила на службу обманом.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Покровському напрямку і склав звіт.