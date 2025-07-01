Ситуация на фронте 1 июля — новая сводка Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжаются 1224-е сутки полномасштабной войны. Несмотря на массированные атаки, украинские Силы обороны продолжают успешно сдерживать наступательные действия противника на всех направлениях фронта, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

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Сколько штурмов произошло на фронте за сутки

За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений. Оккупанты совершили один ракетный удар, выпустив четыре ракеты, и провели 51 авиаудар, применив 79 управляемых авиабомб. В целом враг совершил 5304 обстрела, из которых 107 — из реактивных систем залпового огня, и привлек 3776 дронов-камикадзе.

Где идут самые большие бои на фронте

Самые активные боевые действия происходили на востоке и юге страны. На Покровском направлении украинские защитники остановили 41 штурм противника в районах многочисленных населенных пунктов, в частности Мирнограда, Луча, Владимировки и Лисовки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении россияне атаковали 19 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Белогоровки, Нового Мира и Редкодуба.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 17 атак, провел 18 авиаударов и 323 артобстрела, среди которых 16 — из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении было зафиксировано 10 попыток прорыва вблизи Волчанска и окрестных сел.

Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

По четыре атаки зафиксировано на Купянском и Северском направлениях. На Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал по шесть раз.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Поддубного, Комара, Шевченко и других населенных пунктов. Одиночные штурмовые действия были зафиксированы на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Оккупанты также нанесли авиаудары по территориям Донецкой и Запорожской областей — по населенным пунктам Миролюбовка, Мирноград, Новополь, Малиновка, Верхняя Терса, Новоандреевка и других.

Как ВСУ атаковали российские войска в течение суток

В ответ украинские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по местам скопления личного состава и техники, уничтожили один пункт управления и две артсистемы врага.

Общие потери врага за сутки составляют примерно 970 человек. ВСУ также уничтожили три вражеских танка, шесть ББМ, 36 артиллерийских систем, 144 беспилотника оперативно-тактического уровня и 103 единицы автомобильной техники.

Напомним, воины ВСУ пленили двух африканцев на Северском направлении, которых Россия заманила на службу обманом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на Покровском направлении и составил отчет.