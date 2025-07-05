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Главная Армия В ВСУ ответили, идут ли бои в Днепропетровской области

В ВСУ ответили, идут ли бои в Днепропетровской области

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 20:33
Бои в Днепропетровской области — в ВСУ опровергли фейки РФ
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer

В Днепропетровской области боев с российскими оккупантами не происходит. Однако боевые столкновения происходят достаточно близко к региону.

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

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Какая ситуация в Днепропетровской области

"В Днепропетровской области еще бои с врагом не идут. Бои идут в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", — рассказал Трегубов.

По его словам, по этому поводу есть много вопросов, но Россия хочет преувеличить реальную ситуацию и делает подобные "вбросы" в украинское информационное пространство.

Кроме того, спикер ОСУВ "Хортица" рассказал, что оккупанты изо всех сил пытаются прорваться на Покровском направлении и давят в направлении административных границ Днепропетровской области.

Виктор Трегубов также отметил, что активные штурмы врага продолжаются на Лиманском направлении. Также РФ увеличила давление на Купянском направлении и в районе города Волчанск. Регулярные атаки продолжаются и на Краматорском и Северском направлении. Кроме того, тяжелые бои продолжаются и в Торецке.

Также появились два новых активных наступления на Покровском и Новопавловском направлениях. По словам военного, именно там происходит российская летняя кампания.

Напомним, 1 июля в Генштабе сообщили, что россияне хотят прорвать оборону на фронте. Самые активные боевые действия происходили на востоке и юге страны.

Также в ВСУ впервые показали на картах продвижение РФ на Сумщине. Там видно, какие территории оказались под контролем врага и на каких направлениях он продолжает наступление.

ВСУ Днепропетровская область война в Украине Россия бой фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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