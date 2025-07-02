У Генштабі відповіли, чи заходили росіяни в Дачне

Український військовий під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

У Генеральному штабі Збройних сил України спростувати чутки про нібито захоплення плацдарму на Дніпропетровщині. А також зазначили, що населений пункт Дачне залишається під контролем українських захисників.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 2 липня, у Telegram.

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Генштаб про ситуацію на Дніпропетровщині

У Генштабі зазначили, що українські військові продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.

Наразі, за даними Генштабу, російські війська не мають успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняють "м’ясних штурмів" силами малих піхотних груп та ДРГ.

Проте кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак, як наголошують у Генштабі, це була остання їхня активність — українські воїни знищили окупантів.

Водночас в одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше: вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд.

"Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Зміцнюйте оборону України", — наголосили у Генштабі.

Скриншот повідомлення Генштабу/Facebook

Раніше начальник української розвідки Кирило Буданов прокоментував ситуацію на Дніпропетровщині.

Також ми інформували, що російські війська, 1 липня, завдали удару балістикою по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області.