В Генштабе ответили, заходили ли россияне в Дачное

Украинский военный во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли слухи о якобы захвате плацдарма на Днепропетровщине. А также отметили, что населенный пункт Дачное остается под контролем украинских защитников.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 2 июля, в Telegram.

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Генштаб о ситуации на Днепропетровщине

В Генштабе отметили, что украинские военные продолжают сдерживать натиск российских оккупантов, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Сейчас, по данным Генштаба, российские войска не имеют успеха в достижении этой демонстрационной цели, хоть сколько совершают "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ.

Однако несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп противника смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровщины. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, однако, как отмечают в Генштабе, это была последняя их активность — украинские воины уничтожили оккупантов.

В то же время в одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше: они остались живы и попали в плен в бригаду морской пехоты ВМС ВС Украины, пополнив обменный фонд.

"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации. Укрепляйте оборону Украины", — отметили в Генштабе.

Скриншот сообщения Генштаба/Facebook

Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на Днепропетровщине.

Также мы информировали, что российские войска, 1 июля, нанесли удар баллистикой по населенному пункту Гуляйполе Днепропетровской области.