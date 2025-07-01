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Головна Армія Росіяни вдарили "Іскандерами" по Дніпропетровщині — є загиблі

Росіяни вдарили "Іскандерами" по Дніпропетровщині — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 14:56
Росія 1 липня атакувала Гуляйполе балістикою — є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/SJTF_Odes

Російські окупанти у вівторок, 1 липня, завдали удару балістикою по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня України у Telegram.

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Обстріл Дніпропетровщини 1 липня

За попередньою інформацією, окупанти застосували для удару дві балістичні ракети, ймовірно, типу "Іскандер-М".

Обстріл Дніпропетровщини 1 липня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 1 липня. Фото: t.me/SJTF_Odes
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 1 липня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 1 липня. Фото: t.me/SJTF_Odes

Внаслідок атаки зруйновано:

  • будинок культури;
  • два магазини;
  • понівечені приватні будинки.
Атака РФ на Дніпропетровщину 1 липня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 1 липня. Фото: t.me/SJTF_Odes
Удар РФ по Дніпропетровщині 1 липня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 1 липня. Фото: t.me/SJTF_Odes

Крім того, є поранені та загиблі серед місцевого населення. Наразі деталі уточнюються.

"Росія вкотре підтверджує свій статус країни-терориста. Вона вбиває мирних людей", — йдеться у повідомленні.

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Допис Сил оборони Півдня України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 липня окупанти завдали удару по Кам'янському району Дніпропетровської області.

Крім того, у ніч проти 1 липня загарбники дронами атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.

війна Дніпропетровська область обстріли окупанти балістична атака
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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