Росія 1 липня атакувала Гуляйполе балістикою — є загиблі та поранені

Росіяни вдарили "Іскандерами" по Дніпропетровщині — є загиблі
Російські окупанти у вівторок, 1 липня, завдали удару балістикою по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони Півдня України у Telegram.
Обстріл Дніпропетровщини 1 липня
За попередньою інформацією, окупанти застосували для удару дві балістичні ракети, ймовірно, типу "Іскандер-М".
Внаслідок атаки зруйновано:
- будинок культури;
- два магазини;
- понівечені приватні будинки.
Крім того, є поранені та загиблі серед місцевого населення. Наразі деталі уточнюються.
"Росія вкотре підтверджує свій статус країни-терориста. Вона вбиває мирних людей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 липня окупанти завдали удару по Кам'янському району Дніпропетровської області.
Крім того, у ніч проти 1 липня загарбники дронами атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.
Читайте Новини.LIVE!