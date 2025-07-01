Росіяни обстріляли Дніпропетровщину — деталі

Рятувальник на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок вночі, 1 липня, російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано значні руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За даними голови ОВА, вночі російська армія вдарила безпілотниками по Синельниківщині. Поцілила по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах. Обидва зайнялися.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка. На щастя, минулося без постраждалих.

"Продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених", — написав очільник ОВА.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що російські окупанти вночі, 1 липня, вчергове атакували Запоріжжя.

Також ми повідомляли, що у ніч проти неділі, 29 червня, місто Дрогобич на Львівщині зазнало масштабної ракетно-дронової атаки.