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Головна Армія РФ дронами атакувала Дніпропетровщину — є руйнування

РФ дронами атакувала Дніпропетровщину — є руйнування

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 09:32
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину — деталі
Рятувальник на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок вночі, 1 липня, російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано значні руйнування.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За даними голови ОВА, вночі російська армія вдарила безпілотниками по Синельниківщині. Поцілила по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах. Обидва зайнялися.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка. На щастя, минулося без постраждалих.

"Продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених", — написав очільник ОВА.

Дніпропетровщина
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що російські окупанти вночі, 1 липня, вчергове атакували Запоріжжя.

Також ми повідомляли, що у ніч проти неділі, 29 червня, місто Дрогобич на Львівщині зазнало масштабної ракетно-дронової атаки.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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