Через атаку ворожих БПЛА на Запоріжжі виникли пожежі

В результаті удару по Запоріжжі в місті зафіксовані пожежі. Фото: Скриншот

Російські окупанти сьогодні вночі вчергове атакували Запоріжжя. В результати є займання будівлі та авто.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За даними Федорова, на місці пожежі в одному з районів Запоріжжя зараз працюють бригади ДСНС та рятувальники.

Під удар окупантів потрапило підприємство. Фото: Запорізька ОВА

Голова Запорізької ОВА уточнив, що ворог завдав чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджене підприємство. Понівечені приватні будинки.

Пошкодження отримали й приватні будинки. Фото: Запорізька ОВА

На щастя, минулося без постраждалих.

Також через удар ворожими безпілотниками сталось займання автомобіля.

Раніше повідомлялось, що декілька днів тому росіяни завдали одразу 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Було поранено 16-річну дівчину.

Також ми писали, що росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю вночі 29 червня. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств.