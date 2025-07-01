Через атаку ворожих БПЛА на Запоріжжі виникли пожежі

Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки
Російські окупанти сьогодні вночі вчергове атакували Запоріжжя. В результати є займання будівлі та авто.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо на цей момент
За даними Федорова, на місці пожежі в одному з районів Запоріжжя зараз працюють бригади ДСНС та рятувальники.
Голова Запорізької ОВА уточнив, що ворог завдав чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджене підприємство. Понівечені приватні будинки.
На щастя, минулося без постраждалих.
Також через удар ворожими безпілотниками сталось займання автомобіля.
Раніше повідомлялось, що декілька днів тому росіяни завдали одразу 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Було поранено 16-річну дівчину.
Також ми писали, що росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю вночі 29 червня. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств.
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