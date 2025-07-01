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Головна Армія Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки

Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 04:25
Через атаку ворожих БПЛА на Запоріжжі виникли пожежі
В результаті удару по Запоріжжі в місті зафіксовані пожежі. Фото: Скриншот

Російські окупанти сьогодні вночі вчергове атакували Запоріжжя. В результати є займання будівлі та авто.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За даними Федорова, на місці пожежі в одному з районів Запоріжжя зараз працюють бригади ДСНС та рятувальники.

Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки - фото 1
Під удар окупантів потрапило підприємство. Фото: Запорізька ОВА

Голова Запорізької ОВА уточнив, що ворог завдав чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджене підприємство. Понівечені приватні будинки. 

Окупанти вдарили по Запоріжжю — які наслідки атаки - фото 2
Пошкодження отримали й приватні будинки. Фото: Запорізька ОВА

На щастя, минулося без постраждалих.

Також через удар ворожими безпілотниками сталось займання автомобіля. 

Раніше повідомлялось, що декілька днів тому росіяни завдали одразу 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Було поранено 16-річну дівчину.

Також ми писали, що росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю вночі 29 червня. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств.

пожежа Запоріжжя війна в Україні атака Шахед БпЛА
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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