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Головна Армія Майже 400 ударів по Запорізькій області за добу — поранено дитину

Майже 400 ударів по Запорізькій області за добу — поранено дитину

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 07:58
Обстріли Запоріжжя — росіяни поранили 16-річну дівчину
Рятувальник на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Ключові моменти Чим РФ атакувала Запорізьку область

За минулу добу, 28 червня, росіяни завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Було поранено 16-річну дівчину.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Чим РФ атакувала Запорізьку область   

За словами Федорова, під російським вогнем опинилися Запоріжжя, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Білогір’я, Веселянка, Юльївка, Червонодніпровка, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне.

Ворог застосовував ракети, авіацію, безпілотники, реактивну та ствольну артилерію. Зафіксовано один ракетний удар по Запоріжжю та шість авіаударів по іншим містам і селам. Також противник випустив 219 ударних дронів, переважно FPV, і провів понад 150 артилерійських обстрілів.

  • 1 ракетний удар по  Запоріжжю. 
  • 6 авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Білогірʼю.
  • 219 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Юльївку, Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 10 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Чарівне.
  • 159 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхіва, Щербаків,  Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного. 

Голова ОВА додав, що надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"16-річну дівчину поранено внаслідок  ворожої атаки на Запорізький район", — підсумував Федоров.

Обстріли запоріжжя
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Фото: Іван Федоров / Telegram

Раніше ми писали, що росіяни нанесли ракетний удар по Запоріжжю вночі 29 червня. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення одного з підприємств.

Також вночі 29 червня Росія завдала удару по Львівській області, застосувавши ударні безпілотники та крилаті ракети. 

Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні безпілотник ракетний удар
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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