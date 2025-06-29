Обстрелы Запорожья - россияне ранили 16-летнюю девушку

Почти 400 ударов по Запорожской области за сутки — ранен ребенок
За минувшие сутки, 28 июня, россияне нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Была ранена 16-летняя девушка.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Чем РФ атаковала Запорожскую область
По словам Федорова, под российским огнем оказались Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Белогорье, Веселянка, Юльевка, Красноднепровка, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривне.
Враг применял ракеты, авиацию, беспилотники, реактивную и ствольную артиллерию. Зафиксирован один ракетный удар по Запорожью и шесть авиаударов по другим городам и селам. Также противник выпустил 219 ударных дронов, преимущественно FPV, и провел более 150 артиллерийских обстрелов.
- 1 ракетный удар по Запорожью.
- 6 авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному и Белогорью.
- 219 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Веселянку, Юльевку, Червоноднепровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
- 10 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новоданиловку, Чаривне.
- 159 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.
Председатель ОВА добавил, что поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
"16-летняя девушка ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район", — подытожил Федоров.
Ранее мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожью ночью 29 июня. В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.
Также ночью 29 июня Россия нанесла удар по Львовской области, применив ударные беспилотники и крылатые ракеты.
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