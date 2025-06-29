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Главная Армия Почти 400 ударов по Запорожской области за сутки — ранен ребенок

Почти 400 ударов по Запорожской области за сутки — ранен ребенок

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 07:58
Обстрелы Запорожья - россияне ранили 16-летнюю девушку
Спасатель на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Ключові моменти Чем РФ атаковала Запорожскую область

За минувшие сутки, 28 июня, россияне нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Была ранена 16-летняя девушка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По словам Федорова, под российским огнем оказались Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Белогорье, Веселянка, Юльевка, Красноднепровка, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривне.

Враг применял ракеты, авиацию, беспилотники, реактивную и ствольную артиллерию. Зафиксирован один ракетный удар по Запорожью и шесть авиаударов по другим городам и селам. Также противник выпустил 219 ударных дронов, преимущественно FPV, и провел более 150 артиллерийских обстрелов.

  • 1 ракетный удар по Запорожью.
  • 6 авиационных ударов по Каменскому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному и Белогорью.
  • 219 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Веселянку, Юльевку, Червоноднепровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
  • 10 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новоданиловку, Чаривне.
  • 159 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Председатель ОВА добавил, что поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

"16-летняя девушка ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район", — подытожил Федоров.

Обстріли запоріжжя
Поврежденный дом в результате обстрела. Фото: Иван Федоров / Telegram

Ранее мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожью ночью 29 июня. В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.

Также ночью 29 июня Россия нанесла удар по Львовской области, применив ударные беспилотники и крылатые ракеты.

Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине беспилотник ракетный удар
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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