Из-за атаки вражеских БПЛА на Запорожье возникли пожары

В результате удара по Запорожью в городе зафиксированы пожары. Фото: Скриншот

Российские оккупанты сегодня ночью в очередной раз атаковали Запорожье. В результате есть возгорание здания и авто.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Что известно на данный момент

По данным Федорова, на месте пожара в одном из районов Запорожья сейчас работают бригады ГСЧС и спасатели. Количество жертв или их наличие пока уточняется.

Также из-за удара вражескими беспилотниками произошло возгорание автомобиля.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад россияне нанесли сразу 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Была ранена 16-летняя девушка.

Также мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожью ночью 29 июня. В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.