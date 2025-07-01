Из-за атаки вражеских БПЛА на Запорожье возникли пожары

Оккупанты ударили по Запорожью — каковы последствия атаки
Российские оккупанты сегодня ночью в очередной раз атаковали Запорожье. В результате есть возгорание здания и авто.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Что известно на данный момент
По данным Федорова, на месте пожара в одном из районов Запорожья сейчас работают бригады ГСЧС и спасатели. Количество жертв или их наличие пока уточняется.
Также из-за удара вражескими беспилотниками произошло возгорание автомобиля.
Ранее сообщалось, что несколько дней назад россияне нанесли сразу 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Была ранена 16-летняя девушка.
Также мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожью ночью 29 июня. В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий.
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