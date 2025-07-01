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Главная Армия РФ дронами атаковала Днепропетровщину — есть разрушения

РФ дронами атаковала Днепропетровщину — есть разрушения

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 09:32
Россияне обстреляли Днепропетровскую область — детали
Спасатель на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник ночью, 1 июля, российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела зафиксированы значительные разрушения.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По данным председателя ОВА, ночью российская армия ударила беспилотниками по Синельниковскому району. Поцелила по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской громадах. Оба занялись.

В результате вражеской атаки повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Продолжались удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось. Прошло без погибших и раненых", — написал глава ОВА.

Дніпропетровщина
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что российские оккупанты ночью, 1 июля, в очередной раз атаковали Запорожье.

Также мы сообщали, что в ночь на воскресенье, 29 июня, город Дрогобыч на Львовщине подвергся масштабной ракетно-дроновой атаке.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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