Россияне обстреляли Днепропетровскую область — детали

РФ дронами атаковала Днепропетровщину — есть разрушения
Во вторник ночью, 1 июля, российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела зафиксированы значительные разрушения.
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Россияне атаковали Днепропетровщину — последствия
По данным председателя ОВА, ночью российская армия ударила беспилотниками по Синельниковскому району. Поцелила по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской громадах. Оба занялись.
В результате вражеской атаки повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. К счастью, обошлось без пострадавших.
"Продолжались удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. Изуродовано здание, которое не эксплуатировалось. Прошло без погибших и раненых", — написал глава ОВА.
Ранее мы информировали, что российские оккупанты ночью, 1 июля, в очередной раз атаковали Запорожье.
Также мы сообщали, что в ночь на воскресенье, 29 июня, город Дрогобыч на Львовщине подвергся масштабной ракетно-дроновой атаке.
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