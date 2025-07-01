РФ обстріляла Дніпропетровщину — є загиблі

Удар РФ по Дніпропетровщині — є загиблі та поранені
У вівторок вдень, 1 липня, російські окупанти ракетою вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Росіяни атакували Дніпропетровщину — є загиблі
Сьогодні вдень, 1 липня, російські війська атакували Дніпропетровську область ракетою, внаслідок чого виникла пожежа.
Згодом стало відомо, що через удар РФ по Кам'янському району є загиблі та поранені.
"Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом", — написав голова ОВА.
Раніше ми інформували, що росіяни завдали удару по Кам'янському району Дніпропетровської області.
Також ми повідомляли, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Синельниківщині.
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