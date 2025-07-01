РФ обстріляла Дніпропетровщину — є загиблі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок вдень, 1 липня, російські окупанти ракетою вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Росіяни атакували Дніпропетровщину — є загиблі

Сьогодні вдень, 1 липня, російські війська атакували Дніпропетровську область ракетою, внаслідок чого виникла пожежа.

Згодом стало відомо, що через удар РФ по Кам'янському району є загиблі та поранені.

"Після ракетної атаки по Камʼянському району, на жаль, є загиблі та поранені. Деталі згодом", — написав голова ОВА.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що росіяни завдали удару по Кам'янському району Дніпропетровської області.

Також ми повідомляли, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Синельниківщині.