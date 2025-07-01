РФ обстреляла Днепропетровскую область — есть погибшие

Удар РФ по Днепропетровской области — есть погибшие и раненые
Во вторник днем, 1 июля, российские оккупанты ракетой ударили по Каменскому району Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть погибшие
Сегодня днем, 1 июля, российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетой, в результате чего возник пожар.
Впоследствии стало известно, что из-за удара РФ по Каменскому району есть погибшие и раненые.
"После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые. Детали позже", — написал глава ОВА.
Ранее мы информировали, что россияне нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области.
Также мы сообщали, что ночью российская армия ударила беспилотниками по Синельниковскому району.
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