РФ обстреляла Днепропетровскую область — есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник днем, 1 июля, российские оккупанты ракетой ударили по Каменскому району Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Россияне атаковали Днепропетровскую область — есть погибшие

Сегодня днем, 1 июля, российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетой, в результате чего возник пожар.

Впоследствии стало известно, что из-за удара РФ по Каменскому району есть погибшие и раненые.

"После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые. Детали позже", — написал глава ОВА.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что россияне нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что ночью российская армия ударила беспилотниками по Синельниковскому району.