Россия 1 июля атаковала Гуляйполе баллистикой — есть погибшие и раненые

РФ ударила "Искандерами" по Днепропетровщине — есть погибшие
Российские оккупанты во вторник, 1 июля, нанесли удар баллистикой по населенному пункту Гуляйполе Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Юга Украины в Telegram.
Обстрел Днепропетровщины 1 июля
По предварительной информации, оккупанты применили для удара две баллистические ракеты, вероятно, типа "Искандер-М".
В результате атаки разрушены:
- дом культуры;
- два магазина;
- изуродованы частные дома.
Кроме того, есть раненые и погибшие среди местного населения. Сейчас детали уточняются.
"Россия в очередной раз подтверждает свой статус страны-террориста. Она убивает мирных людей", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 июля оккупанты нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области.
Кроме того, в ночь на 1 июля захватчики дронами атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть значительные разрушения.
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