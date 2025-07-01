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Главная Армия РФ ударила "Искандерами" по Днепропетровщине — есть погибшие

РФ ударила "Искандерами" по Днепропетровщине — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 14:56
Россия 1 июля атаковала Гуляйполе баллистикой — есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/SJTF_Odes

Российские оккупанты во вторник, 1 июля, нанесли удар баллистикой по населенному пункту Гуляйполе Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Юга Украины в Telegram.

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Обстрел Днепропетровщины 1 июля

По предварительной информации, оккупанты применили для удара две баллистические ракеты, вероятно, типа "Искандер-М".

Обстріл Дніпропетровщини 1 липня
Последствия обстрела Днепропетровской области 1 июля. Фото: t.me/SJTF_Odes
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 1 липня
Последствия обстрела Днепропетровской области 1 июля. Фото: t.me/SJTF_Odes

В результате атаки разрушены:

  • дом культуры;
  • два магазина;
  • изуродованы частные дома.
Атака РФ на Дніпропетровщину 1 липня
Последствия обстрела Днепропетровской области 1 июля. Фото: t.me/SJTF_Odes
Удар РФ по Дніпропетровщині 1 липня
Последствия обстрела Днепропетровской области 1 июля. Фото: t.me/SJTF_Odes

Кроме того, есть раненые и погибшие среди местного населения. Сейчас детали уточняются.

"Россия в очередной раз подтверждает свой статус страны-террориста. Она убивает мирных людей", — говорится в сообщении.

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Пост Сил обороны Юга Украины. Фото: скриншот

Напомним, 1 июля оккупанты нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области.

Кроме того, в ночь на 1 июля захватчики дронами атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть значительные разрушения.

война Днепропетровская область обстрелы оккупанты балистическая атака
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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