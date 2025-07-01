Россия 1 июля атаковала Гуляйполе баллистикой — есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/SJTF_Odes

Российские оккупанты во вторник, 1 июля, нанесли удар баллистикой по населенному пункту Гуляйполе Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Юга Украины в Telegram.

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По предварительной информации, оккупанты применили для удара две баллистические ракеты, вероятно, типа "Искандер-М".

Последствия обстрела Днепропетровской области 1 июля. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия обстрела Днепропетровской области 1 июля. Фото: t.me/SJTF_Odes

В результате атаки разрушены:

дом культуры;

два магазина;

изуродованы частные дома.

Последствия обстрела Днепропетровской области 1 июля. Фото: t.me/SJTF_Odes

Последствия обстрела Днепропетровской области 1 июля. Фото: t.me/SJTF_Odes

Кроме того, есть раненые и погибшие среди местного населения. Сейчас детали уточняются.

"Россия в очередной раз подтверждает свой статус страны-террориста. Она убивает мирных людей", — говорится в сообщении.

Пост Сил обороны Юга Украины. Фото: скриншот

Напомним, 1 июля оккупанты нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области.

Кроме того, в ночь на 1 июля захватчики дронами атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть значительные разрушения.