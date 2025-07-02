Буданов розповів про ситуацію на полі бою

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ситуацію на полі бою та наступальні дії російських військ. Він зазначив, що російська кампанія не припинялася.

Про це очільник української розвідки сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Буданов про ситуацію на полі бою

Очільник української розвідки прокоментував ситуацію на фронті та "літній наступ" РФ.

Він зазначив, що про літній наступ РФ не йдеться, адже це російська кампанія, яка не припинялася. За його словами, російські війська не робили паузи.

"Все, що ви бачите — воно на поверхні. Зараз 21 сторіччя — час цифрових технологій, неможливого нічого приховати, в цьому є плюси й мінуси. Все, що ви бачите, те є", — сказав Буданов.

Також начальник ГУР прокоментував ситуацію на Дніпропетровщині.

"Для міста Дніпро, окрім тих ракетно-дронових ударів, які ви бачите, ніякої іншої загрози не існує. Для Дніпропетровщини — зрозуміло, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напрямку, йдуть бойові дії, причому йдуть вже досить таки давно. Нічого нового там немає", — повідомив Буданов.

Нагадаємо, що Кирило Буданов прокоментував операції за допомогою безпілотників та відповів, чи долучиться ГУР до дронів-перехоплювачів.

Також Буданов відповів, коли може завершитися загострення ситуації на фронті.