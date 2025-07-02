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Главная Армия Буданов прокомментировал ситуацию на фронте и наступление РФ

Буданов прокомментировал ситуацию на фронте и наступление РФ

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 10:03
Буданов рассказал о ситуации на поле боя
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на поле боя и наступательные действия российских войск. Он отметил, что российская кампания не прекращалась.

Об этом глава украинской разведки сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Буданов о ситуации на поле боя

Глава украинской разведки прокомментировал ситуацию на фронте и "летнее наступление" РФ.

Он отметил, что о летнем наступлении РФ речь не идет, ведь это российская кампания, которая не прекращалась. По его словам, российские войска не делали паузы.

"Все, что вы видите — оно на поверхности. Сейчас 21 век - время цифровых технологий, невозможного ничего скрыть, в этом есть плюсы и минусы. Все, что вы видите, то есть", — сказал Буданов.

Также начальник ГУР прокомментировал ситуацию на Днепропетровщине.

"Для города Днепр, кроме тех ракетно-дронных ударов, которые вы видите, никакой другой угрозы не существует. Для Днепропетровщины — понятно, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, идут боевые действия, причем идут уже довольно таки давно. Ничего нового там нет", — сообщил Буданов.

Напомним, что Кирилл Буданов прокомментировал операции с помощью беспилотников и ответил, присоединится ли ГУР к дронам-перехватчикам.

Также Буданов ответил, когда может завершиться обострение ситуации на фронте.

разведка Кирилл Буданов ГУР ситуация на фронте наступление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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