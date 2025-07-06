В ISW заявили про намір РФ оточити Покровськ

Російські військові. Фото: armyinform.com

Упродовж найближчих місяців росіяни планують оточити Покровськ. Ще однією їхньою метою є обхід укріпленої лінії Сил оборони в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Куди вдалося просунутися росіянам за останні дні

Російське військо просувається на північний схід від Покровська. Окупантам вдалося захопити села Коптєве та Шевченко Перше, просунутися до південно-східної околиці Разіне. Також від початку поточного року вони намагаються просуватися на північний схід від Покровська й уздовж автошляху Покровськ — Костянтинівка.

Мапа війни DeepState

Імовірно, ворог планує захопити Покровськ із північного сходу та півночі або обійти оборонні українські позиції в Костянтинівці з південного заходу та заходу.

РФ планує організувати логістичний капкан

У звіті ISW зазначається, що командування російських військ хоче створити логістичний капкан для українських оборонців. Ворог атакує між Малинівкою, Новооленівкою, Поповим Яром, щоб перерізати українські логістичні маршрути до Мирнограда й Покровська.

Мапа війни DeepState

Пропагандистські блогери також повідомляли про те, що армія РФ намагалася пошкодити міст біля села Шахове, перерізати наземні лінії зв'язку поблизу Удачного та залізничну гілку біля Котлиного.

Куди можуть у подальшому просуватися окупанти

Аналітики вважають, що найближчим часом росіяни можуть діяти за такими сценаріями:

просуватися на північний схід від Покровська, щоб закріпитися в районі Родинського й безпосередньо атакувати Покровськ або просунутися в напрямку Новоолександрівки, яка розташована на північний захід від Покровська, щоб перерізати автодорогу М-30 Покровськ — Павлоград;

намагатися прорвати лінію оборони на північ від Удачного або Котлиного, які розташовані на південний захід від Покровська, щоб перерізати трасу М-30;

створити плацдарм Костянтинівка — Добропілля, щоб обійти укріплену лінію із заходу: аби реалізувати це, ворогу доведеться форсувати річку Казенний Торець і захопити кілька населених пунктів уздовж лінії Покровськ — Олександрівка.

Що перешкоджає росіянам

У звіті зазначається, що російські підрозділи, які перебувають на передовій від лютого чи березня поточного року, зазнають чималих втрат і виснажені.

Додатковою перешкодою під час просування на захід для ворога може стати форсування річки Казенний Торець, адже невідомо, яким буде рівень води.

До того ж від кінця 2024 року просуватися на південний схід, південь і південний захід росіянам складно через ефективні атаки українських дронів. Від січня поточного року досягти успіхів у просуванні в цих районах окупантам не вдається.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ зазначали, що росіяни тиснуть по всій лінії фронту. Кількість протистоянь упродовж доби сягає майже півтори сотні.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що боїв із росіянами у Дніпропетровській області немає. Щоправда, бойові зіткнення відбуваються неподалік регіону.