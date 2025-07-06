В ISW заявили про намір РФ оточити Покровськ

Росіяни намагаються оточити Покровськ, — ISW
Упродовж найближчих місяців росіяни планують оточити Покровськ. Ще однією їхньою метою є обхід укріпленої лінії Сил оборони в Донецькій області.
Про це йдеться у звіті ISW.
Куди вдалося просунутися росіянам за останні дні
Російське військо просувається на північний схід від Покровська. Окупантам вдалося захопити села Коптєве та Шевченко Перше, просунутися до південно-східної околиці Разіне. Також від початку поточного року вони намагаються просуватися на північний схід від Покровська й уздовж автошляху Покровськ — Костянтинівка.
Імовірно, ворог планує захопити Покровськ із північного сходу та півночі або обійти оборонні українські позиції в Костянтинівці з південного заходу та заходу.
РФ планує організувати логістичний капкан
У звіті ISW зазначається, що командування російських військ хоче створити логістичний капкан для українських оборонців. Ворог атакує між Малинівкою, Новооленівкою, Поповим Яром, щоб перерізати українські логістичні маршрути до Мирнограда й Покровська.
Пропагандистські блогери також повідомляли про те, що армія РФ намагалася пошкодити міст біля села Шахове, перерізати наземні лінії зв'язку поблизу Удачного та залізничну гілку біля Котлиного.
Куди можуть у подальшому просуватися окупанти
Аналітики вважають, що найближчим часом росіяни можуть діяти за такими сценаріями:
- просуватися на північний схід від Покровська, щоб закріпитися в районі Родинського й безпосередньо атакувати Покровськ або просунутися в напрямку Новоолександрівки, яка розташована на північний захід від Покровська, щоб перерізати автодорогу М-30 Покровськ — Павлоград;
- намагатися прорвати лінію оборони на північ від Удачного або Котлиного, які розташовані на південний захід від Покровська, щоб перерізати трасу М-30;
- створити плацдарм Костянтинівка — Добропілля, щоб обійти укріплену лінію із заходу: аби реалізувати це, ворогу доведеться форсувати річку Казенний Торець і захопити кілька населених пунктів уздовж лінії Покровськ — Олександрівка.
Що перешкоджає росіянам
У звіті зазначається, що російські підрозділи, які перебувають на передовій від лютого чи березня поточного року, зазнають чималих втрат і виснажені.
Додатковою перешкодою під час просування на захід для ворога може стати форсування річки Казенний Торець, адже невідомо, яким буде рівень води.
До того ж від кінця 2024 року просуватися на південний схід, південь і південний захід росіянам складно через ефективні атаки українських дронів. Від січня поточного року досягти успіхів у просуванні в цих районах окупантам не вдається.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ зазначали, що росіяни тиснуть по всій лінії фронту. Кількість протистоянь упродовж доби сягає майже півтори сотні.
Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що боїв із росіянами у Дніпропетровській області немає. Щоправда, бойові зіткнення відбуваються неподалік регіону.
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